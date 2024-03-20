Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor

Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Göle ilçesinde de etkili olan kar, dron ile görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava buzlanmaya neden oluyor.

- Kars

Kars'ta da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Merkeze bağlı köyler ilkbaharda tekrar kar altında kaldı.

Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.