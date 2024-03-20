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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor

        Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:01
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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor
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        Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ardahan'da gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Göle ilçesinde de etkili olan kar, dron ile görüntülendi.

        İlçenin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava buzlanmaya neden oluyor.

        - Kars

        Kars'ta da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

        Merkeze bağlı köyler ilkbaharda tekrar kar altında kaldı.

        Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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