Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdular

BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Ardahan'da renkli etkinliklerle kutlandı. Vali Hayrettin Çiçek'in yaktığı nevruz ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, yumurta tokuşturdu, örste demir dövdü.

Ardahan'da nevruz kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı. Halk ozanlarının türküler söylediği yürüyüşe Vali Hayrettin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Ardahan Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Ardahan Valiliği önünden başlayan ve Milli Egemenlik Parkı'nda biten yürüyüşün ardından konuşan Vali Hayrettin Çiçek, nevruzu buruk kutladıklarını söyledi. Her gün İsrail'in mezaliminde onlarca çocuk ve yüzlerce insanın katledildiğini belirten Vali Çiçek, "Ülkelerin İsrail'e desteği devam ediyor. Hepsini lanetliyoruz. Bu manada lütfen kininizi sıcak tutun. Özellikle istirham ediyorum, lanetinizi gönderin. Ben bir insan olarak buna katlanamıyorum. Kıymetli Ardahan halkı sizler de katlanmayın. Boykot diyoruz. Resmi yazılarımızda da kurum amirlerine ifade ettik. İsrail mallarını boykot edin. Hiçbir şey yapamıyorsak bari 'Nemrut'un ateşine su götüren karınca' gibi olalım. İstikametimiz belli olsun. Lütfen bunu hafife almayalım. Bunun bir hesabı da var, unutmayalım. Belki nevruz sevinci içinde bunu ifade etmek gönlümüze hoş gelmeyebilir ama bu zulüm 5 aydan bu yana devam ediyor. İsrail mallarını hepiniz biliyorsunuz. Sosyal medya artık çok yaygın. Boykotu devam ettirin, kıymetli hemşehrilerim. Tekrardan nevruzun, baharın yeniden gelişini müjdelediği gibi inşallah, gerek Filistin coğrafyasında, gerekse bütün dünyada, Ukrayna da dahil, barışın gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.