Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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