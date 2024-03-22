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        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma açıldı

        Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Artvin kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:07
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        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma açıldı
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        Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Artvin kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekipler, bölgede yoğun kar ve tipinin yer yer ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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