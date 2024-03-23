Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kar yağışının sürdüğü Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışının sürdüğü Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu.

        Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedildi.

        Kentte, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi güvercinler vatandaşlarca beslendi.

        Vatandaşlardan İsmet Başdemir, AA muhabirine, kar yağışının baharda da devam ettiğini söyledi.

        Kar nedeniyle hayvanların yem bulmakta güçlük çektiğini anlatan Başdemir, "Bugün kar yağışı devam diyor. Ben de güvercinler aç kalmasın diye yemleme yaptım. Soğuk ve karlı günlerde sürekli yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
        Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
        Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdular
        Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdular
        Doğu Anadolu'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Doğu Anadolu'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu: