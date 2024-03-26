Ardahan-Şavşat kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinde kar ve tipi etkisini arttırdı.
Bunun üzerine ekipler, söz konusu yolu tırların geçişine kapattı.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise zincirsiz tırlara izin verilmiyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.