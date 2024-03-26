Bakan Özhaseki: Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Anadolu, bu açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek bile haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, Ardahan Valiliği'ni ziyaret edip, şeref defterini imzaladı, Vali Hayrettin Çiçek tarafından Özhaseki'ye Damal bebeği hediye edildi. Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra tarihi Aziziye Kışlası'nda yapımı süren millet bahçesini gezip, bilgi aldı. Burada konuşan Özhaseki, "Bugün, serhat şehrimiz Ardahan'dayız. Tarihi ve kültürel dokusuyla ülkemizin göz bebeği bir yerindeyiz ve içinde bulunduğumuz mekanda da bizim bakanlık olarak bir çalışmamız var. Buradaki çalışmaları yerinde görebilmek amacıyla geldik. Burada 75 dönümlük bir arazide bir taraftan millet bahçesi inşa ediyoruz bir taraftan da Aziziye Kışlası olarak bildiğimiz, sizlerin de şu anda arkasında bulunan tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Anadolu, bu açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek bile haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Bu eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, daha sonra içerisine fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere yükletilmesi, onlara kadar ulaştırılması gibi kutsal bir görevimiz var" dedi.