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        Bakan Özhaseki: Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:40
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        Bakan Özhaseki: Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Anadolu, bu açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek bile haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyoruz" dedi.

        Bakan Özhaseki, Ardahan Valiliği'ni ziyaret edip, şeref defterini imzaladı, Vali Hayrettin Çiçek tarafından Özhaseki'ye Damal bebeği hediye edildi. Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra tarihi Aziziye Kışlası'nda yapımı süren millet bahçesini gezip, bilgi aldı. Burada konuşan Özhaseki, "Bugün, serhat şehrimiz Ardahan'dayız. Tarihi ve kültürel dokusuyla ülkemizin göz bebeği bir yerindeyiz ve içinde bulunduğumuz mekanda da bizim bakanlık olarak bir çalışmamız var. Buradaki çalışmaları yerinde görebilmek amacıyla geldik. Burada 75 dönümlük bir arazide bir taraftan millet bahçesi inşa ediyoruz bir taraftan da Aziziye Kışlası olarak bildiğimiz, sizlerin de şu anda arkasında bulunan tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Anadolu, bu açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek bile haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Bu eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, daha sonra içerisine fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere yükletilmesi, onlara kadar ulaştırılması gibi kutsal bir görevimiz var" dedi.

        'ŞU AN 150 MİLYONDAN FAZLA PARA HARCIYORUZ'

        Özhaseki, "TOKİ olarak burada şu an 150 milyondan fazla para harcıyoruz. Bir taraftan vatandaşın gelip soluklanacağı, nefes alacağı güzel yeşil bir alan ve onların her türlü etkinliklerini yaparken bir taraftan da tarihi mirasımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Onun için buradayız. Bakanlık olarak şu anda Ardahan için harcamış olduğumuz 8 milyar liraya yakın bir bedel var. Devam eden de 3 milyarın üzerinde yatırımlarımız var. TOKİ'mizin de ayrıca bir taraftan kentsel dönüşüm için bir taraftan sosyal konut için yaptıkları var. Bütün bu hizmetler inşallah bundan sonra da devam edecek. Ayrıca Posof'ta devam eden de bir millet bahçesi projemiz var. İnşallah Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden ne geliyorsa, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Özhaseki, daha sonra AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret edip, basına kapalı konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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