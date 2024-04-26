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        Ardahan'da ortaokul öğrencilerine meslek lisesi tanıtıldı

        Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaokul öğrencilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:40
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        Ardahan'da ortaokul öğrencilerine meslek lisesi tanıtıldı
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        Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaokul öğrencilerine tanıtıldı.

        Okulun müdürü Osman Erdem, öğretmen ve öğrenciler, Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu son sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

        Erdem, okulun salonunda, liselere geçmeye hazırlanan ortaokul öğrencilerinin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

        Bu kapsamda kent merkezindeki tüm okulları ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Sizleri lise tercihleri konusunda bilgilendirmek için buradayız. Başarı için yeteneğin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra mesleki ve teknik eğitimin hem mesleki başarı, hem de ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bilinçli bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan tasarruf bilinci konulu tiyatro sergiliyoruz." dedi.

        Program Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtımıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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