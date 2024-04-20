Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.C.B. idaresindeki 06 DCA 356 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında V.S'nin kullandığı 75 AAE 130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki C.K. ve İ.C. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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