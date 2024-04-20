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        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:19
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        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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