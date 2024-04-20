Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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