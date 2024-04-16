Ardahan'da "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla suçlar önlenecek

Ardahan'da kentte huzurun sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla "POLHANE" projesi hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce başta dolandırıcılık olmak üzere, hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan POLHANE projesi ile evler ziyaret ediliyor.

Proje kapsamında eğitim alan 450 personelden oluşan 35 ekibin, 70 iş günü içinde il genelinde yaklaşık 15 bin haneyi ziyaret etmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden projeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün bu hanelerdeydik, yarın sizleri hanelerinizde ziyaret etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Vatandaşın bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmada, "İlimizdeki suç istatistikleri incelendiğinde, özellikle dolandırıcılık olaylarında yıldan yıla artış görüldüğü, ayrıca suç mağdurlarının nispeten eğitim seviyesi yüksek ve belirli meslek gruplarında oluştuğu, bu kapsamda bir kısım vatandaşlarımızın suç mağduru olmasına rağmen, yeterli bilince sahip olmaması veya başka türlü çekincelerle kolluğa müracaatta bulunmadığı, 112 AÇM, UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığı değerlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

- Proje bitiminde gerçek istatistiklere ulaşılacak Hane ziyaretlerinin 15-20 dakikada gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bilgilendirme faaliyetlerinin kamuya açık alanlarda ve kurumlarda yapıldığı, ev hanımı, yaşlı, hasta, işsiz veya sürekli iş yerinde bulunan bir kısım vatandaşımız ile temas kurulmadığı görülmüştür. Bahse konu grupta farkındalık oluşturabilmek amacıyla POHANE projesi hazırlanmıştır. Projemizle dolandırıcılık suçu başta olmak üzere, hırsızlık aile içi şiddet narkotik, terör ve trafik konularıyla ilgili suçun nasıl işlendiğini bilmeyen, suça maruz kaldığında nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında fikri olmayan, en basit tabirle ihbar mekanizmalarını hiçbir şekilde kullanmayan vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret edilerek bilgilendirme amaçlanmıştır.