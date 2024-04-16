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        Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde, okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:25
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        Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde, okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavi altına alındı.

        İlçedeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde yaralı kuş bulan öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.

        Uçamayan yaralı kuş, ihbar üzerine gelen Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Okulun müdür yardımcısı Cüneyt Yağcı, AA muhabirine, kuşun yaralı olduğunu fark ettiklerinde, kendisine "yolcu" ismini vererek ilgililere bildirdiklerini söyledi.

        Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alınan kerkenez, uçma yetisi kazandığında doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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