Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Okulun müdür yardımcısı Cüneyt Yağcı, AA muhabirine, kuşun yaralı olduğunu fark ettiklerinde, kendisine "yolcu" ismini vererek ilgililere bildirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.