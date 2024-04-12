Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası baharla erimeye başladı
Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde sıcak hava, sağanak ve rüzgarın etkisiyle erimeye başladı.
Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde sıcak hava, sağanak ve rüzgarın etkisiyle erimeye başladı.
Kış aylarında yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan gölün yüzeyindeki buzlar havaların ısınmasıyla eriyor.
Özellikle rüzgarın da etkisiyle gölün Gölbelen, Gölebakan ve Akçakale köyleri mevkilerindeki yüzeyinin büyük bölümü açıldı.
Sıcak hava ve yağışın yanı sıra rüzgar da göldeki buzların erimesini hızlandırıyor.
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