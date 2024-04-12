Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası baharla erimeye başladı

Sıcak hava ve yağışın yanı sıra rüzgar da göldeki buzların erimesini hızlandırıyor.

Özellikle rüzgarın da etkisiyle gölün Gölbelen, Gölebakan ve Akçakale köyleri mevkilerindeki yüzeyinin büyük bölümü açıldı.

Kış aylarında yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan gölün yüzeyindeki buzlar havaların ısınmasıyla eriyor.

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