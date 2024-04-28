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        Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı

        Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve çevreye tüfekle ateş eden şüpheli, teslim olmayınca ayağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 00:43 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:43
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        Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve çevreye tüfekle ateş eden şüpheli, teslim olmayınca ayağından vurularak yakalandı.

        Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde, bir kişinin çevreye tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polisin "dur" ihtarına uymayan ve havaya açılan ateşe rağmen tüfeği bırakıp teslim olmayan S.Y. ayağından vurularak yakalandı.

        Ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        S.Y'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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