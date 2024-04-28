Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı

Olay yerine gelen polisin "dur" ihtarına uymayan ve havaya açılan ateşe rağmen tüfeği bırakıp teslim olmayan S.Y. ayağından vurularak yakalandı.

Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde, bir kişinin çevreye tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve çevreye tüfekle ateş eden şüpheli, teslim olmayınca ayağından vurularak yakalandı.

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