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        Karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler havadan görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:51
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        Karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler havadan görüntülendi
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi.

        Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği ilçede, nisan ayında havaların sıcak seyretmesi nedeniyle karlar eridi.

        Doğanın yeşillendiği Göle Ovası ile çevresindeki Tahtakıran, Sürügüden ve Karlıyazı köyü mevkilerinde akan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, baharla doğanın canlanmaya başladığını söyledi.

        Gezilmesi ve görülmesi gereken bir doğaya sahip olduklarını ifade eden Çiçek, "Bu mevsim Ardahan ile Göle ovaları ve Kura Nehri bölgeleri çok güzel görüntüye büründü. Tek isteğim, cennet doğamıza lütfen sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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