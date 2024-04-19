Ardahan'da insan kaçakçılığından hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K, kent merkezinde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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