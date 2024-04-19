Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da insan kaçakçılığından hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da insan kaçakçılığından hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

        Bu kapsamda, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K, kent merkezinde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor

        Benzer Haberler

        Karların erimeye başladığı Ardahan yaylaları dronla görüntülendi
        Karların erimeye başladığı Ardahan yaylaları dronla görüntülendi
        Ardahan'da ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası verildi
        Ardahan'da ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası verildi
        Ardahan'da "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla suçlar önlenec...
        Ardahan'da "Polis Hanede Serhat Şehrimiz Güvende" sloganıyla suçlar önlenec...
        Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
        Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı:
        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı:
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü