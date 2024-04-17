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        Karların erimeye başladığı Ardahan yaylaları dronla görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde karların erimeye başladığı ve mendereslerin oluştuğu yaylalar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:19
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        Karların erimeye başladığı Ardahan yaylaları dronla görüntülendi
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde karların erimeye başladığı ve mendereslerin oluştuğu yaylalar, dronla görüntülendi.

        Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde ilkbaharla hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.

        Çakırüzüm Yaylası ile Karınca Düzü mevkilerinde karların erimeye başlamasıyla, dereler coştu, dere güzergahlarında menderesler oluştu.

        Zengin bitki örtüsü ve ilkbaharda karların erimesiyle dolan su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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