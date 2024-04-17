Karların erimeye başladığı Ardahan yaylaları dronla görüntülendi
Ardahan'ın Göle ilçesinde karların erimeye başladığı ve mendereslerin oluştuğu yaylalar, dronla görüntülendi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde karların erimeye başladığı ve mendereslerin oluştuğu yaylalar, dronla görüntülendi.
Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde ilkbaharla hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.
Çakırüzüm Yaylası ile Karınca Düzü mevkilerinde karların erimeye başlamasıyla, dereler coştu, dere güzergahlarında menderesler oluştu.
Zengin bitki örtüsü ve ilkbaharda karların erimesiyle dolan su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.
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