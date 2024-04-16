Ardahan'da ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası verildi
Ardahan'da taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı.
Ardahan'da taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı.
Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünde, "bir ata doğal kapasitesini aşacak veya yaralanmasına, acı çekmesine neden olacak şekilde yük yükleyerek çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına" ilişkin, Göle Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla tespit ve inceleme başlatıldı.
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, video kayıtlarındaki kişilerin M.K. ile M.T.Ç. olduğu belirlendi.
Şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 14 bin 432 lira cezai işlem uygulandı.
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