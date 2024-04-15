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        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü

        ARDAHAN Ovası, havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:45
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        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
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        ARDAHAN Ovası, havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.

        Göle ilçesi sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlardaki karların erimesi nedeniyle taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu Ardahan Ovası suyla kaplandı. Göle dönen ova, bölge halkının ilgisini çekti. Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Karlar eriyince Ardahan Ovası'nın göle döndüğünü söyleyen Hülya Bozkurt, "Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.

        Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar da su altında kalırken, göle dönen ova ise dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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