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        Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

        Havaların ısınmasıyla eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının büyük bölümü su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:21
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        Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı
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        Havaların ısınmasıyla eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının büyük bölümü su altında kaldı.

        Taşkın, Ardahan Köprüsü ile Halil Efendi Mahallesi mevkilerini göle çevirdi.

        Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın sonrası Kura Nehri kıyısındaki parkta gezinti yapan vatandaşlardan Bülent Doğruyol, taşkının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Biz de bu manzarayı izlemek için kızımla kıyıda yürüyüş yaptık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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