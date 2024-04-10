Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın sonrası Kura Nehri kıyısındaki parkta gezinti yapan vatandaşlardan Bülent Doğruyol, taşkının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Biz de bu manzarayı izlemek için kızımla kıyıda yürüyüş yaptık." dedi.

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