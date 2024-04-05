Ardahan'da yeniden seçim olmayacak

ARDAHAN’damevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçim, AK Parti yönetiminin yaptığı itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek, yenilenmesine karar verildi. Bunun üzerine CHP yönetiminin yenilenme kararının iptali için İl Seçim Kurulu’na yaptığı müracaat kabul edildi; kentte yapılan seçim geçerli sayıldı.

​Ardahan’da 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde geçerli 11 bin 205 oyun 5 bin 49’unu CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir alırken, AK Parti adayı Yunus Baydar’a ise sandıklardan 4 bin 875 oy çıktı. 174 oy farkla seçimi kaybetti. AK Parti Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, seçim sonuçlarına itiraz etti. 7 üyeli Merkez İlçe Seçim Kurulu 3’e karşı 4 oyla seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı.