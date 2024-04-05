Ardahan'da 362 üreticiye 181 ton tohum desteği

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması için 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından kentte tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeler kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

Programda, il merkezi ve 5 ilçedeki 362 üreticiye, 181 ton arpa ile yulaf tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçiler, tohumların 7 bin 240 dekar alanda ekimini yapacak.

Vali Vekili Şahin Demir, törende yaptığı konuşmada, arpa ve yulaf tohumu desteğinin üretim için önemli olduğunu vurguladı.