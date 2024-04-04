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        Ardahan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

        Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı amacıyla "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:32
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        Ardahan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
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        Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı amacıyla "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki protokol törenine, İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaç Özeroğlu ve Okul Müdürü Ebru Mermer katıldı.

        Mermer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının kurumlar arası eğitimin kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

        Söz konusu protokol ile daha çok kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Mermer, "İmzaladığımız bu protokol sayesinde verilen eğitim, okul dışında da devam edecek. Sadece kendi okul öğrencilerimiz değil, sağlık alanında bilgi paylaşımı yapılarak diğer okul öğrencileri, milli eğitim camiası ve köylerde yaşayan halkımıza da ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

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