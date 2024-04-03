Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar'dan itirazlara ilişkin açıklama:

        AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar'dan itirazlara ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." dedi.

        Baydar, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.

        Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." diye konuştu.

        Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz." ifadesini kullandı.

        Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni derin dondurucudan çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucudan çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Çıldır'da 2 aday eşit oy aldı, başkan kurayla belirlendi
        Çıldır'da 2 aday eşit oy aldı, başkan kurayla belirlendi
        Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenece...
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenece...
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Göle'de "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
        Göle'de "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi