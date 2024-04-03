AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar'dan itirazlara ilişkin açıklama:

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." dedi.

Baydar, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.

Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." diye konuştu.