Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Aygün, AA muhabirine, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.
Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.
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