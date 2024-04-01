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        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 22:31 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:31
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        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

        Aygün, AA muhabirine, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.

        Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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