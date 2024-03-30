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        Ardahan'da otomobil ile at arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:12
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        Ardahan'da otomobil ile at arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Ardahan'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde aynı istikamette seyreden E.Ç. yönetimindeki at arabası ile çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Atın ise kazada yara almadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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