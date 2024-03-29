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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:32
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kars'tan gelen yolcu otobüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde durdurdu.

        Yolculardan V.Y, L.Y ile Ü.D'ye ait kolide yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alanın şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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