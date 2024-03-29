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        Ardahan'da baharda yağan kar, soğuk hava nedeniyle erimedi

        Ardahan'da bahar mevsiminde yağan kar, havaların soğuk seyretmesi nedeniyle erimedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:04
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        Ardahan'da baharda yağan kar, soğuk hava nedeniyle erimedi
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        Ardahan'da bahar mevsiminde yağan kar, havaların soğuk seyretmesi nedeniyle erimedi.

        Kentte ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan mart ayı boyunca yoğun kar etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği şehir, beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

        Mart ayının son günlerinde de soğuk seyreden hava nedeniyle il merkezindeki kar erimedi.

        Karla kaplı Ardahan Üniversitesi kampüsünde ise "kara kış"ı aratmayan manzaralar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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