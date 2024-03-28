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        Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşen buzağı tedavi edildi

        Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşüp kaybolan buzağı, köylülerce bulunup tedavisi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:32
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        Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşen buzağı tedavi edildi
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        Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşüp kaybolan buzağı, köylülerce bulunup tedavisi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

        Bağdeşen köyünde yaşayan Tuncay Koçak, hasta olan buzağıyı tedavisi için pikapla Ardahan'a götürdü.

        İl merkezine vardığında buzağının araçta olmadığını, pikabın kapısının açık olduğunu gören Koçak, geldiği güzergahlardan geçerek kayıp buzağıyı aradı. Koçak, hayvanın Yalnızçam köyü geçişinde düştüğünü, köylülerin bulup sahip çıktığını ve hatta tedavisinin de yapıldığını öğrendi.

        Buzağıyı alıp köyüne götüren Koçak, hayvanına kavuştuğu için mutluluk yaşadı.

        Koçak, AA muhabirine, bulanların duyarlı davranıp buzağıyı veterinere de götürdüğünü belirterek, "Sağ olsunlar, daha sonra bana ulaştılar. Buzağıma kavuştum çok şükür. Şu an annesini emmeye başlayan buzağı gayet sağlıklı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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