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        Ardahan'da CHP 158 oy farkla kazandı, AK Parti sonuca itiraz etti

        ARDAHAN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:51
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        Ardahan'da CHP 158 oy farkla kazandı, AK Parti sonuca itiraz etti
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        ARDAHAN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz yapıldı.

        Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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