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        Çıldır'da 2 aday eşit oy aldı, başkan kurayla belirlendi

        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, CHP ve AK Parti adaylarına eşit oy çıkması üzerine yeniden sayım yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:05
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        Çıldır'da 2 aday eşit oy aldı, başkan kurayla belirlendi
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        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, CHP ve AK Parti adaylarına eşit oy çıkması üzerine yeniden sayım yapıldı. Sonuç yine aynı olunca başkan çekilen kura ile AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu oldu.

        Çıldır ilçesinde 1636 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 10 sandıkta yapılan sayımda CHP Adayı Nurettin Aygün ile AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu eşit oy aldı. 10 sandıktaki oylar bugün yeniden sayıldı. 1573 geçerli oydan her iki adaya yine 452 'şer oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan kurayla AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu başkan oldu. İkinci kez belediye başkanı seçilen Azizoğlu, "Seçim sürecini tamamladık. CHP ile beraber kaldık. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar sonrası belediyeyi kazandık. İlçemize ve Ardahan'a hayırlı olsun" dedi.

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