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        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:10
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        Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

        Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

        İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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