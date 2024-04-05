Türk Polis Teşkilatının 179. yılı dolayısıyla Ardahan'da şehitler için mevlit okutuldu

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunduğu programda, görevleri başında şehit düşen polis teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da, şehitler için mevlit okutuldu.

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