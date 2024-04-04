Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümünde polisler müzik dinletisi sundu

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler müzik dinletisi sundu.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından polislerin yer aldığı bağlama ve ses sanatçısı davetlilere müzik dinletisi sundu.

Programda ayrıca, polis teşkilatının geçmişini anlatan video gösterisi ve sunumlar yapıldı.

Vali Vekili Şahin Demir, polisliğin zor bir meslek olduğunu ve halkın huzuru için bu durumun üstesinden gelindiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de teşkilatın kuruluşunun 179. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını, Ardahan'ın daha huzurlu bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti.

Resim ve çeşitli yarışmalarda derece alan polis ve öğrencilere ödül verilen programa, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, diğer yetkililer, polisler ve aileleri katıldı.