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        Ardahan'da İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine kararı verdi

        ARDAHAN'da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir'in kazandığı seçim, AK Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek, yenilenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:20
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        Ardahan'da İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine kararı verdi
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        ARDAHAN’da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçim, AK Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek, yenilenmesine karar verildi. CHP yönetiminin yenilenme kararının iptali için İl Seçim Kurulu’na müracaat edeceği bildirildi.

        Ardahan’da 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde geçerli 11 bin 205 oyun 5 bin 49’unu CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir alırken, AK Parti adayı Yunus Baydar’a ise sandıklardan 4 bin 875 oy çıktı. 174 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, seçim sonuçlarına itiraz etti. 7 üyeli İlçe Seçim Kurulu 3’e karşı 4 oyla seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı.

        Seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili AK Parti il binasında açıklama yapan Avukat Mehmet Kurukaya, “Ardahan İlçe Seçim Kurulu’na yaptığımız dilekçeyle bütün delilleri sunduk. Yaptığımız itiraz neticesinde Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazımız oy çokluğuyla kabul görerek seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar İl Seçim Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup, itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir” dedi.

        Anayasal haklarını kullandıklarını belirten AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, “Anayasal bir hakkımızı kullandık. Özellikle seçim günü, seçim işleyişinde ve seçim sonucunda oy sayım sırasında bir kısım usulsüzleri, yanlışlıkları tutanaklara geçirerek tespit ettiğimiz hususları itirazlarımızı İlçe Seçim Kurulu’na iletmiştik. Bugün İlçe Seçim Kurulu’ndan bir karar çıktı. Aramızda 174 oy farkı var. Bir sandıktaki manipülasyon bile seçim sonucunu değiştirmeye yetiyor. Şimdi seçimi çeşitli algılarla manipüle etmeye çalışıyorlar. Burasını Van ile mukayese ettirilmeye çalışılıyor. Van’daki olaylarla buradaki olayların uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. İl Seçim Kurulu’nun da bu somut matbu evraklara, sunduğumuz görüntülere, resimlere ve birçok kanıta dayanarak inşallah İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği karara devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

        CHP İTİRAZ EDECEK

        Bu arada AK Parti’nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı CHP yönetiminde tepki çekti. CHP’nin Cuma günü İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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