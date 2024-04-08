Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

        Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

        Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı.

        Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıl...
        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıl...
        Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
        Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
        Ardahan'da yeniden seçim olmayacak
        Ardahan'da yeniden seçim olmayacak
        flaş
        flaş
        Ardahan'da 362 üreticiye 181 ton tohum desteği
        Ardahan'da 362 üreticiye 181 ton tohum desteği
        Türk Polis Teşkilatının 179. yılı dolayısıyla Ardahan'da şehitler için mevl...
        Türk Polis Teşkilatının 179. yılı dolayısıyla Ardahan'da şehitler için mevl...