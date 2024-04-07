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        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıldı

        Ardahan'da, bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:03
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        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıldı
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        Ardahan'da, bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini artırdı.

        Kenti Artvin, Erzurum ve Kars'a bağlayan noktalarda artırılan tedbirlerle dron destekli denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, AA muhabirine, bayramı bayram tadında geçirmek istediklerini söyledi.

        Bayram boyunca denetimlerin artırılacağını bildiren Şener, "Tatil boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla havadan, sabit kontrol şeklinde ve radar ile hız denetimlerimiz sürecek. Emniyet kemeri, cep telefonu, ışık ve hız ihlali konularına dikkat edilmesi yönünde uyarılarımız var. Çabamız, Ramazan Bayramı'nı vatandaşımızın sevdikleriyle geçirmesi sağlamak." diye konuştu.

        Şener, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemin yapılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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