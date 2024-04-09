Ardahan Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurladıklarını belirtti.

Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiçek, "Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. Ramazan Bayramı’nın manevi iklimi de sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirir, atalarımızdan bize miras kalan üstün değerlerimizi ebedi kılar. İslam alemini saran bu kutlu günleri gönüllerin kazanıldığı, dostluk ve muhabbet duygularının geliştiği müstesna günler olarak idrak etmeliyiz. Aynı dinin, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olan bayramlarda, iyiliklere ve güzelliklere yönelmeli, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlayarak, ihtiyaç içinde bulunanlara yardım eli uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.