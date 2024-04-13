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        Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı

        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:19
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        Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı
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        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.

        Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.

        İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü ile Göle arasındaki Acısu mevkisinde ise "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı renklendirdi.

        Doğanın renklenmesiyle doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğraf tutkunları da çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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