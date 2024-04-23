Ardahan'da ileri robotik kodlama eğitiminin proje şenliği yapıldı
Ardahan'da Deneyap Atölyesi'nde ileri robotik kodlama eğitiminin proje şenliği düzenlendi.
Ardahan'da Deneyap Atölyesi'nde ileri robotik kodlama eğitiminin proje şenliği düzenlendi.
Ardahan Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ferman Güler, etkinlikte 30 projenin yarışmaya katıldığını söyledi.
Katılımcılara teşekkür eden Güler, "Bugün de bizler bunu kutlamak için buradayız. Yaptığımız şenlikte projelerimizi tanıttık. Öğrencilerimizi tebrik ettik. Daha iyi ve güzel başarılara imza atmaları için kendilerine kurum olarak desteğimiz sürecek." dedi.
Güler, daha sonra derece alan ilk 3 yarışmacıya ödül verdi.
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