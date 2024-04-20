Ardahan'da park halindeki otomobil yandı
Ardahan'da park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ardahan'da park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
İnönü Mahallesi Yeni TOKİ Taksi Kavşağı'nda park halindeki 08 DA 624 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilin motor kısmından yanmaya başlayıp büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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