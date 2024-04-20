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        Ardahan'da park halindeki otomobil yandı

        Ardahan'da park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:06
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        Ardahan'da park halindeki otomobil yandı
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        Ardahan'da park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İnönü Mahallesi Yeni TOKİ Taksi Kavşağı'nda park halindeki 08 DA 624 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Otomobilin motor kısmından yanmaya başlayıp büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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