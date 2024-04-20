Ardahan'da baraj şantiyesinden hurda demir çalan 2 zanlı tutuklandı
Ardahan'da baraj şantiyesinden hurda demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ardahan'da baraj şantiyesinden hurda demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesindeki Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, 2 kişiyi baraj bölgesinde hurdaları yükledikleri araçla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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