Ardahanlı gazeteciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Ardahan'da görevli yerel ve ulusal basın mensupları, Turizm Haftası dolayısıyla kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, gazetecilere tur araçlarıyla kentin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi, yöresel ürünlerden ikramlar yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, etkinlikte, amaçlarının kentin turizmini tanıtmak olduğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de Vali Hayrettin Çiçek'in gazetecileri kentin "tanıtım elçileri" olarak gördüğünü hatırlatarak, "Bölgemizin tanıtımında sizlerin çok büyük katkısı var. Ardahan'ımızı tanıtan çabalarınızı minnet ve şükranla anıyoruz, müteşekkiriz. Her şeyde ve hep birlikte çabamız Ardahan'ımız içindir. Bütün çabalar ve başarılar kolektif. Ardahan'ı tanıtım çabalarınıza tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.