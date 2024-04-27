Ardahan Kalesi ve çevresinde toplu çevre temizliği yapıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in talimatıyla, tarihi kale ve civarı başta olmak üzere kapsamlı çevre temizliği yapıldı.

Valilik organizesinde çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilen personelin katılımıyla, Ardahan Kalesi ve Şehir Stadyumu ile bazı bölgelerde temizlik etkinliği düzenlendi.

Kura Nehri, cadde, sokak, park ve bahçeler ile Ardahan Kalesi çevresinde geniş kapsamlı çöp toplama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, etkinliğe yaklaşık 100 işçinin katıldığını söyledi. Daha temiz bir Ardahan için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çiçek, "Kent merkezinde yoğun çöp birikintilerinin bulunduğu bölgelerde temizlik çalışması başlattık. Çalışma, Ardahan Kalesi çevresi ile Kura Nehri bölgesi başta olmak üzere, cadde, sokak, park ve bahçeleri de kapsadı. Çalışmanın yapıldığı alanlar çöp ve atıklardan arındırılarak temizlendi. Çalışmaya katılan personelin amacı temiz bir Ardahan." dedi.