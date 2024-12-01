İl Özel İdaresi çalışanı, ömrünün 30 yılını karla mücadeleye verdi

GÜNAY NUH - Ardahan İl Özel İdaresinde saha amiri olarak görev yapan Vedat Topçu, 30 yıldır tüm olumsuz kış şartlarına rağmen insanların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ardahan'da kar, tipi ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 7/24 esasına göre mesai yapıyor.

Ömrünün 30 yılını uzak yerleşim birimlerinden yüksek rakımlı köy yollarına kadar geniş bir alanda karla mücadele ederek geçiren, kurumun sahadaki en yaşlı çalışanı olan Topçu, insanların kış mevsiminde mağdur olmaması için gayret gösteriyor.

- "İşimi seviyorum"

Topçu, AA muhabirine, 1994'te o dönemki adıyla Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde işçi olarak göreve başladığını, daha sonra da operatörlükten saha amirliğine kadar alanlarda görev yaptığını söyledi.

"Yaşım 60, 30 yılımı bu yollara verdim, 30 yıl yine veririm çünkü işimi seviyorum. Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz demeden çalışıyorum." diyen Topçu, bunu memleket sevgisiyle yaptığını belirtti.