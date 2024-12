İl Özel İdaresi çalışanı, ömrünün 30 yılını karla mücadeleye verdi

GÜNAY NUH - Ardahan İl Özel İdaresinde saha amiri olarak görev yapan Vedat Topçu, 30 yıldır tüm olumsuz kış şartlarına rağmen insanların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ardahan'da kar, tipi ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 7/24 esasına göre mesai yapıyor.

Görevi süresince yolda kalan sayısız insanı kurtardığını, hastaların hastanelere sağlıklı ulaşmasını sağladığını ifade eden Topçu, bazen de kendilerinin yolda kaldığını, her şeyi göze alarak yola çıktıklarını kaydetti.

Özveriyle çalışan ekibine teşekkür eden Topçu, il merkezinde 2, ilçelerde ise birer ekiple tüm köy yollarına müdahale ettiklerini söyledi.

Hanak ilçesinde görev yapan greyder operatörü Utku Can Çelik de saha amirlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Amirimiz her zaman yanımızda. Sorunlarımızla ilgileniyor. Öyle an oluyor ki günlük bize uğruyor. Sıkıntı olan bölge neresi ise Ardahan'dan çıkıp oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.