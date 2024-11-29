Ardahan'da tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar, yoğun tipi ve buzlanmanın etkisiyle kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu tipi ve buzlanma nedeniyle salı gününden itibaren tırların geçişine kapatılan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.