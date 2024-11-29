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        Ardahan'da tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar, yoğun tipi ve buzlanmanın etkisiyle kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:20
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        Ardahan'da tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü
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        Kar, yoğun tipi ve buzlanmanın etkisiyle kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu tipi ve buzlanma nedeniyle salı gününden itibaren tırların geçişine kapatılan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

        Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşım sağlanıyor.

        Ekipler, yüksek noktalarda yer yer buzlanmanın hala etkili olduğunu, bu nedenle sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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