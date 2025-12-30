Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'ın Posof ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:21
        Ardahan'ın Posof ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının ulaşımı aksattığı belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

