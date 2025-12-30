Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, yoğunlaşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, yoğunlaşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kentin özellikle yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımı aksatıyor.
Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde kar yağışı ve yoğun tipi etkisini artırdı.
Yoğun buzlanmanın ulaşımı aksatmaya başladığı yol, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapmaya başladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.