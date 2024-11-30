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        Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu

        ARDAHAN'da dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:05
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        Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu
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        ARDAHAN'da dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu.

        Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 12,5 dereceye düştü. Termometreler Çıldır ilçesinde sıfırın altında 17,2, Göle'de 16,4, Hanak'ta 16,2, Damla'da 13,2, Posof'da 10 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle Göle’de doğup, Ardahan’dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını dolaşarak Hazar denizine dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı nedeniyle beyaza bürünürken, otomobil camları da buzla kaplandı.

        Kura Nehri'ndeki donmanın bu yıl bir ay geç yaşandığını belirten Yaşar Ekmekçi, "Kura nehrinde donma geç gerçekleşti. Nehrin donmasıyla birlikte Ardahan'da kış şartları etkili olmaya başladı" dedi.

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