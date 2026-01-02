Habertürk
Habertürk
        Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:27
        Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
        Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan kara yolunda, ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

        Geceden bu yana devam eden çalışma sonrası Ardahan-Kars kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

