Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan kara yolunda, ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.
Geceden bu yana devam eden çalışma sonrası Ardahan-Kars kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.